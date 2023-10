Dopo mesi passati ad abbassare l'asticella, la serata di ieri al Pala Alpitour dove si è festeggiato il centenario del legame tra la famiglia Agnelli e la Juventus, è stata come una boccata d'ossigeno per tutti i tifosi bianconeri.. Una storia fatta di successi e di trofei, che come dichiarato da John Elkann all'inaugurazione della nuova sala delle "coppe", dovrà continuare raggiungendo altre vittorie.E proprio in riferimento a questo, hanno fatto rumore le parole di Edgar Davids, leggenda bianconera: ". Tra tutte le dichiarazioni dei protagonisti, questa è stata senza dubbio quella di maggior impatto, detta da chi ha incarnato lo spirito Juve come pochissimi altri nella storia. Un messaggio rivolto direttamente a chi fa parte oggi del club, all'allenatore e soprattutto ai giocatori.NUOVE PROSPETTIVE - Nessuna scusa e nessun alibi per Edgar, la Juve e la vittoria sono due strade che non possono stare lontane. E in generale, oltre al mantra che l'ex centrocampista ha ricordato con forza,O almeno, lo sarà per l'ambiente e i tifosi, che si sono ricordati cosa è stata la Juventus, nel passato e fino a pochi anni fa. E cosa di conseguenza, dovrà essere nel presente e nel futuro, partendo da quel "Qui bisogna vincere", un messaggio da scolpire sui muri della Continassa.