Federico Chiesa è l'ospite d'onore dell'evento organizzato da Juventus e Save The Children.



IL SOGNO - "Ho avuto la fortuna da piccolo di avere e inseguire i sogni, di trasformarli. Non solo nello sport, ero appassionato di materie scientifiche. Qui si vede che iniziano i sogni. Diamo a questi ragazzi, che come me non hanno avuto chance per creare sogni, qui invece loro possono sognare grazie a Juventus e Save The Children. Volevo soffermarmi sullo sport: si pensa tanto all'educazione a scuola, alle materie scientifiche, la letteratura, ma lo sport è fondamentale. E' educazione, formazione e disciplina. Credo non ci sia cosa migliore dello sport per insegnare i veri valori della vita".