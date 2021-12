Le parole di Federico Bernardeschi a Juventus Tv, sulla standing ovation dello Stadium e le critiche ricevute in questi anni: "Io l'ho sempre ritenuto speciale. Un giocatore deve essere pronto alle critiche quando passa un periodo no, io ne ho avuti, aiutano anche quelli. Poi ovviamente bisogna dosare e pesarli sempre con il giusto peso, poi però quando senti gli applausi, una standing ovation così, che ripeto non è la prima, vale doppio".