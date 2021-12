Così Massimiliano, in conferenza stampa, sulla situazione infortunati in casa Juve: "Dybala domani non sarà a disposizione. A livello di risonanza non è emerso niente, ma non possiamo rischiare, Paulo non si è allenato con la squadra né ieri né oggi. Valuteremo con il Cagliari. I recuperi di Chiesa e Danilo stanno procedendo molto bene ma non ci saranno per le prossime due gare. Chiellini ha qualche acciacco e domani difficilmente ci sarà, mentre Ramsey ha un problema al flessore ed è ancora out. Kulusevski è rientrato ma non ha i 90 minuti nella gambe: l’operazione che ha subito non gli ha permesso di mangiare cose solide ma solo liquide ed ha perso un po’ di peso. Averlo in panchina però sarà già importante".