Massimiliano Allegri elogia Kenan. Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa del gioiellino bianconero: "Pronto per giocare, devo valutare chi mettere in campo, non so se giocherà dall'inizio, domani decido. Tranne Chiesa e Vlahovic sono tutti pronti. Il Derby è la stracittadina, per noi sarebbe un altro passo in avanti".E poi ancora: "Dispiace non avere Vlahovic e Chiesa, ma abbiamo Kean, Yilidz e Milik. Yildiz è importante anche se è un 2005. E domani con entusiasmo e serenità giochiamo questo derby. Chi non c'è non può giocare. Ne parleremo quando saranno a disposizione".