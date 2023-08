"Chiesa rispetto all’anno scorso ha ritrovato piacere, consapevolezza e serenità. Adesso ha una gamba diversa, si vede anche da come è strutturato. Vlahovic ha passato un periodo di alti e bassi perché ha avuto problemi di pubalgia. Ora sta meglio anche se non è ancora al 100% perché comunque ha saltato la prima parte della preparazione. Però contro l’Atalanta ha fatto un buon primo tempo. Di Pogba sono contento per gli ultimi giorni e per la partitella, per quei 40 minuti che ha fatto l’altro giorno. E’ un giocatore diverso dagli altri, purtroppo l’anno scorso ha avuto questo infortunio e viene da un anno e mezzo praticamente di inattività, averlo a disposizione tutti i giorni e per tutte le partite sarebbe già un bel vantaggio per noi. Poi che possa giocare 20-30 minuti pazienza, si spera che non abbia più intoppi e che la condizione cresca". Cosìha parlato dei suoi tre giocatori chiave, evidenziando i progressi di tutti.