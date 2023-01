A inizio dicembre il neo ministro dello Sport, interrogato sul caso, affermò ai giornalisti: "Mi trovo in mezzo tra la Procura e la Procura Federale, non è che arrivo io e dico chi è colpevole e chi no però la cosa bella dello sport è che si può morire e poi rinascere".Una dichiarazione che, oggi, viene riletta e rilanciata da diversi tifosi della Juventus che la interpretano come una funesta premonizione di quanto successo e di quanto, a detta di alcuni, potrebbe ancora succedere.