"Abbiamo vissuto oltre le nostre possibilità per diventare numeri 1. Grandi rischi presi". E' questa una delle considerazioni più significative attribuite ad Andrea, ex presidente della Juventus, in una 'sintetica minuta' di un incontro datato 24 aprile 2020, dal manager Vincenzo Ampolo. Il documento, riporta l'AGI, è tra gli atti dell'inchiesta della Procura di Torino. L'Italia in quel periodo era nel pieno della pandemia Covid e il top management della Juventus si è riunito per discutere della situazione finanziaria nel contesto pandemico, lo si evince dalla sintesi della riunione che Ampolo allega in un messaggio inviato a Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Stefano Bertola.