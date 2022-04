Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida di questa sera tra Cagliari e Juventus, dove entrambe le squadre saranno pronte a darsi battaglia per accaparrarsi 3 punti fondamentali ai fini delle rispettive posizioni in classifica. Ancora non conosciamo gli interpreti scelti da Allegri per affrontare gli 11 di Mazzarri, ma ci saranno sicuramente delle novità rispetto all'ultima uscita contro l'Inter.



IN DIFESA - Non ci sarà certamente Mattia De Sciglio, squalificato per aver rivolto delle parole offensive all'indirizzo del direttore di gara al termine del match contro l'Inter. Ecco che dunque ci si aspetterà di vedere dal primo minuto il brasiliano Alex Sandro. Così come dovrebbe essere riconfermata la posizione di Giorgio Chiellini al fianco di Matthjis De Ligt e con Danilo a chiudere la catena di destra.



PALLE INATTIVE - Questi dovrebbero essere i 4 scelti da Allegri e da ognuno di loro ci si aspetterà maggior attenzione su un dato che, fino a questo momento si sta rivelando da incubo per la Vecchia Signora. Nel girone di ritorno infatti, i bianconeri hanno subito 10 reti di cui ben 7 arrivate su palle inattive, al pari merito di Cagliari, Verona e Salernitana. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma Opta, solo il Sassuolo avrebbe fatto peggio, incassando 9 gol su calcio da fermo.