Fisica e cinica, sfrutta spesso le palle inattive e i dati dal sito ufficiale del club lo confermano: la Juventus ha segnato sei gol di testa in questo campionato: solo la Roma (sette) ne conta di più con questo fondamentale. E non solo: in questa Serie A la Juventus ha segnato otto gol in seguito a un cross, nel campionato in corso solo l'Inter ne conta di più (10).