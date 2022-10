Un regista c'è. Nicolòè per tutti il migliore in campo diCerto, il gol ha aiutato, ma non è stato solo questo. E' stata l'intraprendenza con cui si è preso un bel posto nello scacchiere della Juventus. Per il Corriere dello Sport, per il quale Nicolò è da 7, "non è solo il gol: entra lui e nella Juve di colpo appare pallidamente un'idea di gioco". Per Tuttosport è da 8: "Il suo ingresso cambia il volto alla partita".Gazzetta aggiunge: "In casa un regista c'è. Ci voleva l'emergenza per recuperarlo. Ha tempi, geometrie, visione. E poi il gran gol".