che per molti è già da considerare la gara del secolo. Una Coppa del Mondo in cui tanti giocatori della Juve sono stati protagonisti fino in fondo come i due argentini, Paredes-Di Maria e Rabiot. In totale erano 11 i bianconeri impegnati con le rispettive nazionali. Bremer, Danilo ed Alex Sandro per il Brasile; Kostic e Vlahovic per la Serbia, Milik e Szczesny per la Polonia e infine Mckennie con gli Stati Uniti.. Nella gallery, le pagelle degli juventini che hanno giocato in Qatar.