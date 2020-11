"Palla a Morata e qualcosa succede". Partiamo con le parole de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea la grandissima prova dell'attaccante spagnolo. E' lui il migliore in campo, sempre in ex aequo con Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. Insomma, la coppia funziona. E Pirlo, che viaggia con una media tra il 6.5 e il 7 - almeno stavolta -, può tranquillizzarsi e soprattutto sorridere. Soprattutto per i voti in difesa: Danilo è il migliore, ma anche Bonucci e Demiral tengono botta. Menzione finale per Paulo Dybala: è stato il peggiore e non si può nemmeno discutere. "Troppe pause e tanti errori. Lontano dal top", il giudizio del Corriere dello Sport.



