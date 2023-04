La media di? Pure meno del 5. Per una Juve - almeno stando a Gazzetta - da 4.5. Eccoli, i voti dei quotidiani sportivi in edicola: impietosi. La Juve paga "un primo tempo orribile", con "miglioramenti impercettibili dopo". Scrive la Rosea: "Troppi spazi lasciati all'Inter, ma soprattutto perché la Juve rinuncia sempre a giocare?".E le difficoltà sono un po' più generali. Attraversano- "si vede che non sta bene dal fatto che non riesce a giocare d'anticipo" - e arrivano naturalmente a, "schiacciatissimo davanti alla difesa, la sua gara scorre via tra palloni persi e lanci imprecisi". Poi Max: "Squadra senza grinta e idee, ma ci mette anche del suo".