Un gol di Barak - su meraviglioso tocco di Lazovic - e la partita cambia. Così, il Verona si conferma la bestia nera della Juve, con idee e grinta, soprattutto con qualità. Per i bianconeri, che al Bentegodi impattano sull'1-1, pesano le tante assenze: addirittura sette. Dai ragazzi di Pirlo però ci si aspettava qualcosa in più. Pochi tiri in porta e la classica, ormai, certezza: senza Ronaldo non segna nessuno. Non sorprendono dunque i giudizi ad Andrea Pirlo: preferisce adattare Alex Sandro in difesa piuttosto che rischiare Dragusin. "Poca intensità e poco movimento senza palla, perché rinunciare al dinamismo di McKennie?", si chiede Gazzetta.



Le pagelle dei quotidiani non sono tenere: ecco i voti nella gallery dedicata.