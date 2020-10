Alvaro Morata ha preso i gol pesanti lasciati in eredità da Cristiano Ronaldo, e ha deciso con una doppietta il debutto in Champions League contro la Dinamo Kiev. Prestazione maiuscola oltre ai gol, fatta di movimento, sponde e presenza in area di rigore. E le pagelle dei giornali lo incensano: 8 per Tuttosport, 7,5 per il Corriere dello Sport, 8 per la Gazzetta dello Sport. 7,5 la valutazione data da Calciomercato.com, noi della redazione de IlBiancoNero.com abbiamo dato 7,5.