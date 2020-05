Mettiamola così: non mancheranno le novità per la Juventus nella prossima stagione, a partire dalle maglie da gioco. Abbiamo scritto della prima versione del kit ufficiale (oggi è arrivata anche la FOTO in negozio), e attraverso l'account Twitter La Maglia Bianconera possiamo svelare anche la seconda e la terza versione della casacca juventina. Ecco, tutte novità finora soltanto abbozzate, trasformate ora in previsioni più o meno indovinate. Nonostante lo stop, nonostante un campionato da terminare, il tempo passa e tutti guardiamo avanti. Anche alle nuove maglie della Juventus. Dove le trovate? Nella nostra gallery dedicata: basta scorrere in basso!