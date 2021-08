Automatismi. Meccanismi. O semplicemente forma fisica. Tant'è: quell'enorme punto nella lista degli obiettivi, Allegri da ieri ha deciso di sottolinearlo ancora un paio di volte, per capire e capirsi meglio. Parliamo naturalmente della fase difensiva, di quel muro che deve nuovamente svettare più in alto degli attacchi avversari."State alti", "non abbassatevi".Allegri vuole sì chiudere il fortino, ma farlo in altro modo. Anticipando le mosse dell'avversario e concedendosi anche un uno contro uno, alzando di conseguenza la pressione sul possesso avversario. Sembrano vecchi richiami "sarristi", un guizzo di modernità dopo tanti anni - pur vincenti - in cui si difendeva cortissimi e si liberava la fantasia in attacco.Come raccontato anche in conferenza, dalla legge della miglior difesa non si scappa...