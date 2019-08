Tante sono le novità in arrivo in queste ultimi giorni, legate in particolare ai prodotti di marketing in vista della prossima stagione. Dopo aver presentato le nuove maglie per il riscaldamento, oltre alla prima e seconda divisa ufficiali per il 2019/20, lamette in mostra questa mattina le, main sponsor bianconero. Come testimonial scelti per l'occasione ci sono Miraleme Rodrigo, perni del centrocampo di Maurizio Sarri.