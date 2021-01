Sarà tutta un'altra partita, Juve-Napoli. E più che una certezza, quello di Pirlo è chiaramente un augurio. Se la squadra vista a San Siro ha fatto riflettere il suo allenatore, a Reggio Emilia, per il primo trofeo stagionale, in tanti si aspettano una sterzata. O almeno una scelta netta, decisa, che possa evitare di riportare nelle tenebre il gruppo bianconero. Sarà una corsa contro il tempo, in questo senso. Non solo perché mercoledì è già giorno di partita. Ma perché si aspettano soprattutto novità sul fronte positivi.



CHI MANCA - L'unica assenza certa resta quella di Paulo Dybala: l'argentino rientrerà non prima di altri dieci giorni. Intanto, restano in isolamento i positivi: da venerdì si sperava in una negativizzazione di Alex Sandro e Cuadrado. Ma non è arrivata, non ancora. E in questo senso le dita s'incrociano anche per Matthijs de Ligt: da protocollo, se negativo, può essere riaggregato al gruppo squadra. Su Frabotta si attendono invece novità: a oggi resta in dubbio per un posto dal primo minuto contro il Napoli.



CHI GIOCA - Se non ci sarà il romano, spazio a Bernardeschi da terzino. In alternativa toccherà a Demiral, linea folta in difesa con conferma di Giorgio Chiellini, tra i migliori a San Siro. Davanti a Szczesny, certi del posto Bonucci e Danilo. I guai arrivano a centrocampo: Rabiot va verso l'esclusione, McKennie è tornato e giocherà. Bentancur e Arthur si contendono l'ultimo slot, Ramsey non dovrebbe mancare. Davanti, Morata e Ronaldo: Kulusevski ancora out. Nonostante le belle prestazioni...