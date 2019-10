Dopo i tre giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri ai suoi, la Juventus ha ripreso ad allenarsi. I bianconeri lavorano senza tutti i nazionali, che saranno impegnati ancora per diversi giorni, con l'obiettivo di iniziare a preparare la gara contro il Bologna. E più in generale il forcing di partite che arriveranno dopo la sosta. In questa pausa Sarri cercherà di recuperare gli infortunati e si spera di poter contare nuovamente su De Sciglio e Danilo il prima possibile. Osservato speciale Douglas Costa, anche lui alle prese con il recupero.