Federicoha già messo a segno 4 gol in 6 partite per la Juventus che ora vuole tenerselo stretto e proporgli un rinnovo di un anno. L'obiettivo è evitare di perderlo a zero, vista la scadenza dell'attuale accordo, fissata al 2025. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club incontrerà l'agente Fali Ramadani in autunno.