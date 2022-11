Laanzi. Il nuovo amministratore delegato, Reichart, incontrerà i vertici UEFA settimana prossima e parlerà delle novità sulla formula della competizione. Come scrive Tuttosport, la nuova idea di Superlega vede un format da due gironi con 14-16 squadre a testa e successivi ottavi, quarti, semifinale e finale. In più, la competizione non sostituirebbe i campionati nazionali giocandosi durante la settimana, Al centro di tutto la volontà comunque di aumentare il numero dei big match.