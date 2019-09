Il sabato mattina dei bianconeri a Torino è trascorso in campo, al Training Center. Come scrive sul proprio sito ufficiale la Juventus, i ragazzi di Sarri si sono allenati oggi alla Continassa, focalizzando come di consueto l’attenzione sull’aspetto fisico (lavoro individuale muscolare) e tecnico (in campo, con la palla). Domenica e lunedì saranno liberi per il gruppo, che tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio, iniziando così la settimana che porterà a Fiorentina-Juve, sabato prossimo al “Franchi”.