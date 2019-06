Your browser does not support iframes.

La ricerca del nuovo allenatore della Juventus non ha ancora prodotto un annuncio definitivo, ma la giornata di oggi è servita a muovere alcuni passi fondamentali in vista del mercato estivo. E l'uomo sotto i riflettori non può che essere Fabio Paratici, impegnato in tante trattative a Milano. Il direttore sportivo bianconero ha definito oggi il primo colpo per la difesa della prossima stagione, quel Merih Demiral che tanto bene ha fatto negli ultimi sei mesi a Sassuolo.



Dall'attesa per Sarri ai nuovi rumors su Guardiola che fanno volare il titolo bianconero in Borsa; dalla svolta sul caso Ronaldo-Mayorga ai primi giorni di Ramsey alla Continassa; dalla risposta dell'Inter per Icardi alle parole di Gozzi e Tonali. Vi siete persi qualcosa? Recuperate tutto nella nostra sintesi.





Sfoglia in gallery le principali notizie bianconere di oggi