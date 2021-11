La Juventus, se si va a guardare l'ultima tornata di match tra nazionali, sembra stare particolarmente bene a centrocampo. A parte Aaron Ramsey, che come ormai di consueto è in forma smagliante col Galles e poi a Torino accusa fastidi muscolari. Ad andare in gol durante la pausa è stato anche Adrien Rabiot, tra i protagonisti dell'8-0 della Francia sul Kazakistan che ha consegnato alla nazionale di Deschamps il pass per i Mondiali. Così come, dall'altra parte dell'Atlantico, Weston McKennie, a segno nella vittoria USA sul Messico, e che in virtù di una squalifica rimediata in quello stesso incontro ha saltato la successiva sfida con la Giamaica, riposandosi di fatto per la Juve.

L'UNICO A SALVARSI - Ha perso in Bolivia col suo Uruguay, ma secondo la stampa del suo Paese è stato l'unico a salvarsi: è Rodrigo Bentancur, che contro la Lazio si contende un posto con Manuel Locatelli, anche lui in buone condizioni nell'agrodolce doppio impegno con l'Italia.