Stamattina la Juventus ha voluto lanciare un messaggio motivazionale in vista della sfida dell'Allianz Stadium contro la Lazio. Utilizzando l'hashtag #MondayMotivation ("motivazione del lunedì") il club bianconero ha postato su Twitter la foto di un'esultanza di Rodrigo Bentancur, Blaise Matuidi e Danilo contro il Sassuolo. Il mantra associato alla foto è "Questa sera vi vogliamo così". Certo, come ha fatto notare anche qualcuno nelle risposte al tweet, forse è meglio non replicare integralmente la gara di Reggio Emilia, visto il risultato di 3-3...