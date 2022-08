Come riferito da Sky Sport, la Juventus si muoverà su tre piste parallele sul mercato dopo il summit tra la società e Allegri, che ha fatto emergere le necessità più stringenti per completare la squadra. Tre piste per tre ruoli: un centrocampista, un esterno e un attaccante.A centrocampo resta Paredes l'ipotesi più accreditata: l'accordo col giocatore c'è già, resta da trovare quello con il PSG che chiede 15 milioni di euro. Per il ruolo di esterno è tornato definitivamente in voga il nome di Filip Kostic: la Juventus, secondo Sky Sport, affonderà il colpo per il serbo dell'Eintracht. I tedeschi hanno però già rifiutato due offerte dal West Ham, arrivato fino a 15 milioni + 5 di bonus. Infine, l'attaccante: Allegri non molla Morata, motivo per cui la società farà un ultimo tentativo per riportare lo spagnolo a Torino.