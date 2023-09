Quella Juventus battuta 4-1 solo pochi mesi fa in una notte molto particolare, che ora arriva con spirito rinnovato e idee migliori alla gara, nonostante la brutta prestazione contro il Bologna (almeno nella prima parte). La squadra di Zanetti è a secco anche nella casella delle reti segnate e - sottolinea Tuttosport - "la cosa ha fatto riflettere non poco in settimana il tecnico di Valdagno, che per sbloccare il reparto offensivo sembra intenzionato a ricorrere ad un cambio di modulo. E così un inedito 4-3-3 potrebbe prendere il posto del 4-2-3-1 eredità dello scorso, positivo finale di campionato. Baldanzi, Caputo e Cambiaghi i possibili interpreti nel tridente d’attacco". E il mediano classe ‘98 Youssef Maleh, appena arrivato dal Lecce in prestito con diritto di riscatto, può avere subito una maglia da titolare per aiutare in questa missione. Non solo, il nuovo assetto dovrebbe garantire una maggiore copertura alla difesa, che nel secondo tempo contro il Verona e soprattutto a Monza ha sofferto molto le folate degli avversari, si legge ancora sul quotidiano. La missione anti-Juve è partita in quel di Empoli.