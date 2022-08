Una giornata rovente, per la, sul fronte mercato. Cherubini e colleghi hanno cominciato a spingere sull’acceleratore per concludere operazioni in entrata e uscita e dare a Massimilianouna rosa competitiva per l’inizio del campionato, fissato il 15 agosto contro il Sassuolo.sarà a breve un nuovo calciatore della Juventus, dopo il tradizionale iter che prevede l’arrivo a Torino, le visite mediche e poi la firma. Stesso percorso che, presto, potrebbe percorrere Memphis. All’inverso, potrebbe presto svuotare il proprio armadietto alla Continassa, mentre rimangono in uscita altri profili come. Le ultime mosse di mercato, se contestualizzate e osservate dall’alto, sembrano andare in unica direzione, un cambio di impostazione tattica rispetto a quanto fatto vedere nelle prime uscite del precampionato.Ma facciamo un passo indietro.. Questa ipotesi sembrerebbe essere confermata dalle mosse di mercato, come dicevamo.è un esterno sinistro a tutta fascia, che predilige avere campo davanti, piuttosto che partire nella posizione di ala offensiva. Un quinto di centrocampo, insomma. Dietro di lui, che potrebbe tornare al ruolo naturale. Scivola precipitosamente nelle gerarchieche, come dicevamo, rimane un calciatore in uscita.Sul terminale d’attacco ci sono pochi dubbi: a finalizzare la mole di gioco prodotta dovrà essere. Dietro di luie, eventualmente,. Dietro o al fianco, a seconda delle scelte di Allegri e del feeling che si svilupperà tra i calciatori. In ogni caso, il calcio moderno insegna che i moduli sono solo numeri mentre sempre più frequenti sono le ibridazioni, le posizioni “liquide”: la Juventus della passata stagione lo dimostra. In tutto questo non va dimenticato, da questo punto di vista Allegri non ha mai nascosto di vederlo come attaccante più che da esterno puro.Due passi indietro, dal fronte d’attacco passiamo alla linea difensiva.. Cinque centrali per tre posti, con l’incognita Rugani che potrebbe lasciare Torino. Ulteriori movimenti di mercato, anche in entrata, quindi, potrebbe riguardare questa posizione di campo.