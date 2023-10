Mancano otto giornate prima che inizi la finestra di mercato invernale, otto partite per la Juve con l'obiettivo di rimanere così in alto e pensare inevitabilmente anche a qualcosa in più della qualificazione in Champions. I bianconeri per ora sono riusciti a superare le assenze a centrocampo, prima di Paul Pogba e poi di Nicolò Fagioli ma per necessità e non solo,che siano subito pronti a gennaio.Il club si è mosso nelle ultime settimane entrando direttamente in contatto con le società interessate. Tra queste, l'Atletico Madrid, visto che proprio da lì può arrivare il centrocampista. Si tratta diche ora i Colchoneros sono disporti a lasciar partire anche a metà stagione. L'altro profilo sotto la lente d'ingrandimento èIn questo caso, scrive Tuttosport, il problema sembra sia legato più che altro alla tempistica deputata a sigillare l’affare. A gennaio o giugno. Il talento dell'Udinese, che non è un'alternativa a De Paul, dopo essere stato a un passo dall'Inter, adesso aspetta la Juve.