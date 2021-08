La Juventus oggi accoglie ufficialmente Moise Kean per la seconda volta, dopo averlo venduto due anni fa all'Everton. Ritorno all'ovile per un figliol prodigo che, tra il 2017 e il 2019, a cavallo della maggiore età, ha segnato in totale 8 reti con la maglia della Juve. E chissà quante ne potrà realizzare da ora in avanti...

Nel mentre, il club bianconero ha pubblicato sui propri canali ufficiali le foto più bella della precedente esperienza juventina di Kean: