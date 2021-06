La Juventus nello store ufficiale on-line ha messo in vendita le maglie di Juan Cuadrado e Danilo con due numeri diversi da quelli della scorsa stagione: il colombiano passa dalla 16 alla 11, il brasiliano dalla 13 alla 6. Questo fatto ha scatenato le supposizioni di mercato dei tifosi bianconeri. Questa la ricostruzione di Tuttosport oggi in edicola: "«Allora non arriva Pogba!» il commento preoccupato del popolo juventino, desideroso di poter riabbracciare il Polpo: il campione francese nei tre dei suoi quattro anni alla Juve aveva infatti indossato la maglia numero 6, per poi passare alla 10 nell’ultima stagione. L’11 a Cuadrado e il 6 a Danilo non sono però un’assegnazione ufficiale, quindi c’è sempre la possibilità che i numeri possano cambiare. Che cosa accadrebbe, infatti, se arrivasse un attaccante (e la Juventus è alla caccia della quarta punta) che vuole la 11? Probabilmente il colombiano la lascerebbe libera come è accaduto tre estati fa quando ha rinunciato alla 7 all’annuncio dell’arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo. Secondo molti, invece, è l’indizio che CR7 rimane a Torino altrimenti Cuadrado si sarebbe ripreso il suo numero di maglia. Tutte supposizioni perché il mercato non lo fanno certo le assegnazioni dei numeri di maglia, però è quanto meno singolare questa scelta della società."