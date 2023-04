Le maglie di Alex Sandro e Cuadrado al Juventus Museum per le loro 300 presenze in bianconero pic.twitter.com/4lu1R0j9L1 — JuventusFC (@juventusfc) April 5, 2023

La Juventus ha fatto sapere attraverso un video pubblicato sui suoi account social di aver consegnato le 'maglie speciali' dial J Muesum, in occasione delle loroin maglia bianconera.'Siamo veramente orgogliosi di esporre le nostre maglie qui per le 300 partite. Per noi sarà una cosa indimenticabile'. Di seguito il video.