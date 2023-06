Alla fine,è andato in vacanza senza che la società gli abbia fissato un appuntamento per discutere del futuro. Per il tecnico fa (e farà) fede quanto concordato la settimana scorsa con la dirigenza, Francesco Calvo compreso. Le date del ritiro sono state stabilite: si riparte il 10 luglio con i primi test, mentre i programmi per la tournée americana (amichevoli contro Barcellona, Milan e Real Madrid).Ecco, da chi si riparte? Intanto dai rientri: pronti a tornare Cambiaso e Rovella, mentre resta incerta la posizione di Kulusevski - come raccontato anche da Repubblica -: lo svedese potrebbe essere un rinforzo notevole, ma Allegri non l'aveva apprezzato quando l'aveva allenato. Sicuramente, nella rosa della prima squadra cinque posti dovranno essere occupati da ragazzi in arrivo dall'Under 23. Fagioli, Miretti e Iling sembrano ormai grandi, dunque qualche posto resta scoperto. Tra i giovani, i due sui quali si punta maggiormente sono Huijsen, difensore olandese, e Yildiz, attaccante turco. Entrambi hanno diciott'anni.