Due ipotesi per il futuro di Merih, secondo Tuttosport, il sempre più probabile rinnovo di Chiellini allontana il turco dalla Juve. Su di lui ci sono l'Atalanta e alcuni club di Premier League. Quanto costa? La richiesta della Juventus è di 40 milioni. E spaventa tutti i club interessati, anche quelli inglesi (Leicester ed Everton su tutti). Sono tanti, sì. Troppi secondo alcuni. Per lui però in bianconero rischia di non esserci più spazio.