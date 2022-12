Molti soldi. Forse troppi. Secondo quanto raccolto da La Stampa, laaveva diversi debiti con i mediatori, più di 8 milioni di euro da dare agli agenti. Per pagarli, il club "avrebbe adottato la prassi di ricorrere a mandati fittizi predisposti ex post in relazione ad altre operazioni, in assenza dunque di una reale attività di intermediazione di un agente".Il quotidiano riporta alcuni esempi concreti: "(non indagato), agente diha un vecchio credito da 450 mila euro maturato all’epoca dell’affare che portò Spinazzola alla Roma". Il 27 luglio 2021, Lippi chiama Cherubini: "Tu lo sai cosa c’ho pendente ancora? Anche Giorgio lo sa e la cifra che devo prendere vecchia non è poca. Finalmente con questo rinnovo di Chiellini posso sistemare le cose". Cherubini lo dice ad Agnelli che non è per niente d’accordo e ribatte: "Nel concreto cosa ha fatto? Ha fatto una telefonata a Spinazzola!". Aggiungendo - sottolinea ancora il giornale -, con tono lapidario che "di Giorgio non aveva mai fatto un c…. Davide, le ultime due volte Giorgio l’ho fatto io".Chiellini lo confermerà ai pm: "Per il rapporto che c’era col presidente (Agnelli) parlavo io direttamente con lui". Per i magistrati, "vi sono tre operazioni di compravendita su cui deve ritenersi debba essere scaricato il debito con Lippi”. Quali? "Trecentomila euro per il passaggio del giocatore Senè Mamadou Kaly dalla Juve al Basilea nell’agosto 2020".Di fatto, spiega La Stampa, ogni volta che c’è una transazione su giocatori non esattamente noti che gli indagati definiscono «liberi», si carica un pagamento per prestazioni di mediazione mai svolti. Per l’accusa è il caso della vendita del giocatore Rafa Hamza allo Standard Liegi 50-200 mila euro per – secondo i pm – non aver effettuato alcuna mediazione. Gli stessi testimoni sentiti in procura hanno ammesso di fatto che la pratica esiste. Domanda a Cherubini: "Quanto alla questione agenti, è a conoscenza di mandati "artificiali", fatti ad hoc per poter sanare esposizioni precedenti con gli agenti?". Risposta: "Si, sono a conoscenza della pratica". E proprio in un appunto di Cherubini – scrivono i pm e la guardia di finanza – si capirebbe come "accanto al nome dell’operatore di mercato con relativo debito c’è scritto “sistemato su” indicando però un’operazione differente da quella da cui è generato il debito".