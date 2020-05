Gonzalo Higuain torna o non torna? Secondo Tuttosport l'argentino è atteso a Torino entro il fine settimana mentre negli ultimi giorni continuano le indiscrezioni sul suo stato di forma. Al contrario di tanti compagni di squadra il Pipita non utilizza i social, in questo mese e mezzo di fatto non si è mai visto ma nonostante i dubbi sul rientro e la malattia della madre sta lavorando sodo e viene descritto in ottima condizione fisica: tapis roulant tutti i giorni ed esercizi in giardino con l’aiuto di papà Jorge, ex difensore, scrive La Gazzetta.