Cristianoe Giovanni, come racconta Tuttosport, dovranno lavorare con attenzione e con in testa l’idea di costruire una rosa che abbia una base poco costosa (magari attingendo dalla Next Gen) e un livello intermedio solido, ma senza spese folli, per poi permettersi i due o tre giocatori per i quali spendere di più. Un modello che, di fatto, è abbastanza simile a quello della prima Juventus di Andrea Agnelli che, dopo quattro scudetti consecutivi, aveva raggiunto la finale di Champions League con i conti a posto.