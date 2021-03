Tutti gli anni non sono uguali, dice Andrea Pirlo. Ma non è certo un alibi, di sicuro non spiega il distacco dall'Inter aumentato a dieci punti in classifica (sempre con Juve-Napoli da recuperare). Un'ammissione, comunque, se la lascia scappare: 'Tanti infortuni così, a questo punto, non me li aspettavo'. Perché non è inusuale prepararsi al peggio, ma alle catastrofi uno non pensa mica. Tant'è: nella conferenza stampa che anticipa la gara con lo Spezia, il tecnico ha trovato modo e tempo di parlare di formazione. A partire dalle condizioni di alcuni singoli. Morata su tutti.



DALLA PANCHINA - Cosa sappiamo, a questo punto? Se per Arthur "non ci sono ancora novità", per Alvaro Morata qualcosa inizia a muoversi: il centravanti spagnolo può stringere i denti, domani sarà valutata l'eventuale disponibilità ad andare in panchina e - magari - a giocare uno spezzone per tornare in condizione, con l'obiettivo Porto così realmente alla portata. Attenzione anche alla situazione McKennie: avrebbe bisogno di riposo, ma il momento è topico e c'è bisogno di tenere duro e di dare soluzioni. Simile discorso verrà verosimilmente fatto con Nicolò Fagioli: oggi non si è allenato per un problema intestinale, verrà valutato ma difficilmente la Juve potrà rinunciare a lui.



SI TORNA A 4 - Difficilmente, poi, la Juve tornerà a una difesa a tre: il segreto è il ritorno di Danilo, che permette a Pirlo di fare un passo indietro sul 4-4-2 ("Rimasto sempre uguale in fase di non possesso") con Alex Sandro che rientra nel ruolo di competenza, ossia da terzino sinistro. Ci saranno poi tanti Under23, tutti in panchina. E Chiesa? Dopo i potenziali test in settimana, la decisione è sempre stata la solita: è un esterno e giocherà sulla fascia. Dove sta facendo davvero benissimo.