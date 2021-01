"Valutiamo chi sta bene, gli infortunati che non saranno della partita. Rientrerà Chiellini che si allena con noi da tempo. Gigipartirà dall'inizio. Gli altri valuteremo domattina". Queste, le indicazioni di Andreasulla formazione che affronterà domani il Genoa nella prima sfida della stagione di Coppa Italia. Sarà gara secca, dunque potrà finire anche ai supplementari ed eventualmente ai rigori. Il tecnico, chiaramente, si augura di smaltire la pratica poco prima. Anche perché "All'inizio sembra non interessi a nessuno, poi quando vanno di là in là i turni, alle finali, piace a tutti giocarle". E piace soprattutto alla Juventus.