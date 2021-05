La Juve si trova in una situazione di incertezza sul futuro di diverse componenti della società, dalla dirigenza alla panchina. Tuttavia il mercato azionario italiano, a Milano, oggi ha soprattutto premiato l'aria di cambiamento e di instaurazione di un nuovo ciclo che si respira nella sponda bianconera di Torino: il titolo Juventus in Borsa ha chiuso la giornata in +1,34%!



Sorridono anche l'indice Ftse Mib (+1,12%) e lo Spread Btp/Bund, che oggi trova un po' di respiro e adesso si attesta su quota 106 punti.