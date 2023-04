Dopo la scelta azzardata di questa stagione con le strisce bianconere rivisitate, composte da una serie di triangoli, anche per la prossima stagione la Juventus ha scelto di azzardare con laQuesto è quanto riferisce il portale specializzato Footy Headlines. Lo sponsor tecnicoha ideato per i bianconeri una divisa molto particolare, che riprende ancora una volta lema con un design differente. La nuova maglia sarà caratterizzata da un effetto “pelliccia” che richiamerà al manto della zebra, animale simbolo della Juventus e per diversi anni parte dello stemma della società.Le strisce saranno più sottili rispetto a questa stagione messe in risalto anche grazie agli inserti gialli presenti. Queste linee saranno sul contorno della divisa, sulle spalle (con le classiche tre bande Adidas) e intorno al logo di Jeep. Non solo, anche lo stemma e il marchio di Adidas saranno realizzati in giallo. Sul logo Jeep verranno mantenuti i fulmini come nella stagione attuale. Il colletto realizzato in nero con inserti gialli.In gallery le immagini, prese dal sito specializzato FootyHeadlines.