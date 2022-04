Un passo senza Manuel Locatelli. Non necessariamente indietro, ma obbligatoriamente avanti: anche perché la classifica, chi precede e chi insegue, non aspetta nessuno. Dopo la notizia dell'infortunio di Locatelli, Allegri si è ritrovato nuovamente in emergenza a centrocampo, lo stesso giorno in cui aveva ridotto il numero e l'utilizzo dei mediani: era tornato Zakaria, era passato a due in mezzo, poi la sconfitta e poco prima la tegola del giocatore forse con più qualità del reparto.



CHI LO SOSTITUISCE? - Locatelli era uno dei pochi bianconeri che non aveva passato un periodo di infortuni: il centrocampista era stato infatti sempre a disposizione di Allegri, addirittura il secondo con più minuti in campo in questa stagione. Adesso? Il sostituto può essere certamente Arthur, ma Zakaria e Rabiot sembrano i più in palla e in Juve-Inter hanno dimostrato di potersi integrare proprio bene. Sullo sfondo, resta sempre l'opzione Danilo, soprattutto in una mediana a due, con Bernardeschi ulteriore alternativa nel ruolo di mezzala. Senza Locatelli c'è comunque modo di scendere in campo: mancherà qualità, la Juve dovrà sopperire con forza, unghie e denti.