Il futuro di Alvaro Morata in estate tiene sempre più banco in casa Juventus. L'attaccante spagnolo dovrà scegliere se restare a Torino o cambiare squadra. Come riporta Sport il numero 9 della Vecchia Signora vorrebbe tornare in Spagna a giugno e il Barcellona resta la priorità. Restano defilate le piste che vedono una permanenza a Torino di Alvaro oppure la Premier con l'Arsenal.