Questa la probabile formazione della Juve per la partita di domani con il Verona: (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.



Ecco le parole di Allegri sul tridente: "​I tre davanti possono giocare come non possono giocare. Se giocano insieme, c'è bisogno che corrano altrimenti la squadra non riesce a sostenerli. Il vantaggio è avere molta più qualità davanti, ma non bisogna perdere equilibrio di squadra e compattezza".