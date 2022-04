Come racconta il Corriere dello Sport, Danilo, pur non al meglio per una fascite plantare, dovrebbe essere nuovamente in campo ma di nuovo come terzino destro, e non più in mediana come nelle ultime uscite, perché De Sciglio e Cuadrado sono infortunati. Al centro della difesa è pronto a rientrare De Ligt in coppia con uno tra Bonucci e Chiellini, mentre a sinistra Pellegrini è in vantaggio su Alex Sandro.