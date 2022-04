Rinnovi di contratto? No, zero distrazioni. Non è tenero Pavel Nedved, in linea con l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, invita l’ambiente bianconero a rimanere sul pezzo in questo finale. Risolta la questione Dybala, non c'è fretta per gli altri quattro in scadenza e la società lo fa sentire. Come? Con le parole del suo vicepresidente: "Secondo me non ha senso parlare di futuro, parlare di allungamenti di contratti. Dobbiamo rimanere concentrati sugli obiettivi. Il nostro obiettivo minimo è il quarto posto che non abbiamo ancora raggiunto. Credo che sarà ancora difficile, dobbiamo rimanere concentrati, poi ovviamente abbiamo ancora una semifinale di Coppa Italia da giocare, sono obiettivi ben precisi della società".