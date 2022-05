Dal sito ufficiale della Juventus:



La domenica delle Under bianconere ha in prima pagina la Under 19 femminile, che vince l'andata dei quarti di finale nazionali, contro la San Marino Academy. Decide un gol di Pfattner al sesto della ripresa, che mette bene il discorso qualificazione per le bianconere. Ritorno previsto il 5 giugno.



Molto bene anche l'Under 16 maschile, che nella gara di ritorno dei quarti di finale a Vinovo supera il Sassuolo con un netto 3-0; reti di Boufandar al 17' del primo tempo, raddoppio di Scienza all'11' della ripresa e tris a firma Nuti al 39'.



Vince a Brescia anche l'Under 17 femminile, 0-4, e a Vinovo l'Under 15 femminile, 3-1 contro il Genoa, con reti di Tosello, Di Bello e Iannaccone.