Scelta particolare in casa Juventus, per quel che riguarda la fascia da capitano. A vestirla, infatti, é Danilo che ha scambiato il gagliardetto con Skriniar. Da classiche gerarchie interne allo spogliatoio, però, per presenze in maglia bianconera, a indossarla dovrebbe essere uno tra Cuadrado e Alex Sandro.